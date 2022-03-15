T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna lideri Zelenski, Kuzey Avrupalı liderlere seslendi: Bize yardım ederek kendinize yardım edin

Zelenski, Batı'dan daha fazla silah yardımı istedi

15 Mart 2022 14:39

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa'nın Rusya karşısında Ukrayna'yı savunarak kendi güvenliğini güçlendirebileceğini söyledi ve Batı'dan daha fazla silah desteği istedi. 

Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşan Birleşik Krallık liderliğindeki Ortak Seferi Gücü'nün liderlerine video bağlantı ile seslenen Zelenski, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve Ukrayna ayakta kalamazsa her şeyle Avrupa karşı karşıya kalacak. Bize yardım ederek kendinize yardım etmenizi istiyorum" dedi.

"Ne tür silahlara ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz" diyen Zelenski, "Desteğinize minnettarız ancak fazlasına ihtiyacımız var" dedi.

Liderliği için Britanya Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenski, "Rusya'yı durdurabiliriz. İnsanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte demokrasinin yok oluşunu durdurmak; bunu bizim topraklarımızda yapmak daha kolay olacak. Yoksa size de gelecekler" ifadelerini kullandı.

zelenskiukraynaseslendisilah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24