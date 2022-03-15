Ukrayna lideri Zelenski, Kuzey Avrupalı liderlere seslendi: Bize yardım ederek kendinize yardım edin

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa'nın Rusya karşısında Ukrayna'yı savunarak kendi güvenliğini güçlendirebileceğini söyledi ve Batı'dan daha fazla silah desteği istedi.

Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşan Birleşik Krallık liderliğindeki Ortak Seferi Gücü'nün liderlerine video bağlantı ile seslenen Zelenski, "Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz ve Ukrayna ayakta kalamazsa her şeyle Avrupa karşı karşıya kalacak. Bize yardım ederek kendinize yardım etmenizi istiyorum" dedi.

"Ne tür silahlara ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz" diyen Zelenski, "Desteğinize minnettarız ancak fazlasına ihtiyacımız var" dedi.

Liderliği için Britanya Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenski, "Rusya'yı durdurabiliriz. İnsanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte demokrasinin yok oluşunu durdurmak; bunu bizim topraklarımızda yapmak daha kolay olacak. Yoksa size de gelecekler" ifadelerini kullandı.