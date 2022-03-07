Ukrayna lideri Zelenski: Halkımıza ateş açan bütün p.çleri bulacağız; onlar bu dünyada sessizliği ancak mezarda bulacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna'da suç işleyen tüm Rus askerleri cezalandıracaklarını belirtti ve "Sizin artık sessizlik bulacağınız tek yer mezar" dedi.

Akşam saatlerinde yaptığı konuşmasında, "Bugün Affetme Pazarı, ancak biz de Tanrı da bu acıları yaşatanları affetmeyeceğiz" diyen Zelenski, "Şehirlerimize ve halkımıza ateş eden, topraklarımızı bombalayan, roket fırlayan tüm p.çleri bulacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da suç işleyen Rus askerlere seslenen Zelenski, "Siz bu dünyada sessizliği artık sadece mezarda bulabilirsiniz" dedi ve hepsini "cezalandıracaklarını" belirtti.

Zelenski'nin konuşmasından bir kesit şöyle:

"Yok edilen evleri affetmeyeceğiz. Okhmatdyt üzerinde hava savunma sistemimizin vurduğu füzeyi affetmeyeceğiz. Topraklarımızı vuran 500'den fazla füzeyi affetmeyeceğiz. Ukrayna'nın her yerinde halkımızı ve çocukları vuran füzeleri...

Silahsız insanların vurulmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yok edilmesini affetmeyeceğiz.

Yüzlerce kişi kurban oldu, binlercesi acı çekti.

Tanrı da onları affetmeyecek. Bugün değil, yarın değil; asla etmeyecek. Affedilmek yerine onlar için bir Kıyamet Günü olacak. Bundan eminim".