Ukrayna lideri Poroşenko'dan NATO'ya çağrı: Savaş gemileri yollayın

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO'ya Rusya'yla yaşanan çatışmanın ardından Kırım açıklarındaki Azov Denizi'ne savaş gemileri yollama çağrısında bulundu.

Alman Bild gazetesine konuşan Poroşenko gemilerin "Ukrayna'ya yardım ve güvenlik sağlamak için" gönderilmesini umduğunu söyledi.

Rusya, Karadeniz ve Azov Denizi arasındaki Kerç Boğası'nda Ukrayna Donanması'na ait üç tekneye ateş açmış ve mürettebatlarını gözaltına almıştı.

NATO ise, ittifak üyesi olmayan Ukrayna'ya "tam destek" açıklamasında bulundu.

Bu arada Rusya lideri Vladimir Putin'de Poroşenko'yu gelecek yılki başkanlık seçimleri öncesi, aldığı desteği artırmak için denizde "provokasyon" yapmakla suçladı.

Poroşenko, krizin ardından Ukrayna'nın sınır bölgelerinde 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Poroşenko ne dedi?

Poroşenko Bild gazetesine verdiği demeçte, Putin'in "Azov Denizini işgal etmekten başka bir şey istemediğini" savundu.

Ukrayna lideri "Almanya en yakın müttefiklerimizden biri ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yardım ve güvenlik sağlamak için Azov Denizi'ne gemilerini yollamaya hazır olduğunu umuyoruz." dedi.

Poroşenko ayrıca "Rusya'nın bu saldırgan politikasını kabul edemeyiz. İlk Kırım, sonra Doğu ukrayna ve şimdi de Azov Denizini istiyor. Almanya'da kendisine şunu sormalı: Durdurmazsak, Putin'in bir sonraki adımı ne olacak?" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber Pazartesi günkü açıklamasında Rusya'ya gözaltındaki Ukraynalı askerleri serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Moskova'nın "hareketlerinin sonuçlarını fark etmesi gerektiğini" söylemişti.

Stoltenberg ayrıca, ittifakın bir NATO ortak ülkesi olan Ukrayna'ya "siyasi ve pratik destek" vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.

NATO henüz Poroşenko'nun son açıklaması konusunda bir yorum yapmadı.

Kırım açıklarında ne oldu?

Ukrayna gemileri, Pazar günü Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım sahillerine doğru ilerliyordu.

Ukrayna, Rus donanmasından açılan ateş sonucu altı mürettabatının yaralandığını, daha sonra da 24 mürettebatın Rusya tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Ukrayna, Rusya tarafından her an işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gerekçe göstererek 30 günlük sıkıyönetim kararı aldı.

Ukrayna, Rusya'nın gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelleyerek Azov Denizi'ndeki iki limanını kasten bloke ettiğini söylüyor.

Ele geçirilen 24 Ukraynalı askere Kırım'daki bir mahkeme tarafından iki aylık, yargılama öncesi gözaltı cezası verildi.

Putin ne dedi?

Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasının ardından ilk defa konuşan Putin, Poroşenko'nun önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerden önce halk desteği azaldığı için gerilimi artırmak istediğini öne sürdü:

"Bu hiç şüphesiz ki bir provokasyondur. Bu devlet başkanı tarafından seçimlerden önce organize edildi. Kamuoyu desteğinde beşinci sırada yer aldığı için bir şeyler yapması gerekiyordu. Böylece sıkıyönetime geçebilmek için zemini hazırladı"

Poroşenko'ya verilen destek, anketlere göre yüzde 10'larda. Kyiv Post gazetesine göre ankete katılanların yaklaşık yüzde 50'si hiçbir koşulda Poroşenko'ya oy vermeyeceğini söylüyor.

Putin ayrıca, Ukrayna'nın küçük bir "sınır olayında" sıkıyönetim ilan etmesinin, dört yıl önceki çatışmaların zirve yaptığı dönemde bile yaşanmadığını da ekledi.

Rusya lideri Rusya'nın yaptıklarının uygun olduğunu ve Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girdiğini savundu.