T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna krizinde dörtlü zirve

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları dün Berlin’de beşinci kez bir araya geldi. Taraflara çatışmaları sona erdirme ve ateşkes anlaşmasına uyma çağrısı yapıldı.

14 Nisan 2015 12:07


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ve Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile Berlin'de bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “varılan ateşkes anlaşmasının çok defa ihlal edilmiş olması nedeniyle" Doğu Ukrayna'da gerginliğin sürdüğü belirtildi. Geçen haftasonunda Şirokin ve Donetsk Havalimanı çevresinde çatışmaların yeniden alevlenmesinin ve ağır silahların kullanılmasının “derin kaygı” yarattığı ifade edildi.

Dört dışişleri bakanı, “Tüm taraflara çatışmaları bitirme ve ateşkesi bütünüyle uygulama noktasında kararlılık gösterme çağrısı yapıyoruz” dedi. Ayrıca taraflar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin çatışma bölgelerine erişimini “sürekli ve kısıtlama olmaksızın” sağlamaya davet edildi.

Toplantıda AGİT, Ukrayna, Rusya ve Rus ayrılıkçıların temsilcilerinden oluşan Ukrayna temas grubunun desteklenmesi amacıyla dört çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Gruplar, güvenlik, siyasi süreç, insani konular, ekonomik konular ve yeniden inşa temelinde çalışmalar yürütecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Fransa RusyaUkraynaBerlinDışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier RusSergey Lavrov UkraynalıPavlo KlimkinFransızLaurent FabiusDoğu UkraynaDonetsk HavalimanıAvrupa GüvenlikTeşkilatıAGİT Ukrayna RusyaRusWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24