Ukrayna krizinde dörtlü zirve



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ve Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile Berlin'de bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “varılan ateşkes anlaşmasının çok defa ihlal edilmiş olması nedeniyle" Doğu Ukrayna'da gerginliğin sürdüğü belirtildi. Geçen haftasonunda Şirokin ve Donetsk Havalimanı çevresinde çatışmaların yeniden alevlenmesinin ve ağır silahların kullanılmasının “derin kaygı” yarattığı ifade edildi.

Dört dışişleri bakanı, “Tüm taraflara çatışmaları bitirme ve ateşkesi bütünüyle uygulama noktasında kararlılık gösterme çağrısı yapıyoruz” dedi. Ayrıca taraflar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin çatışma bölgelerine erişimini “sürekli ve kısıtlama olmaksızın” sağlamaya davet edildi.

Toplantıda AGİT, Ukrayna, Rusya ve Rus ayrılıkçıların temsilcilerinden oluşan Ukrayna temas grubunun desteklenmesi amacıyla dört çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Gruplar, güvenlik, siyasi süreç, insani konular, ekonomik konular ve yeniden inşa temelinde çalışmalar yürütecek.