Ukrayna krizinde Batı uyarıyor Rusya tatbikat yapıyor

Ukrayna krizinde Batı’dan "en tehlikeli an" uyarısı gelirken diplomasi trafiği yoğunlaştı. Rusya ise Belarus’ta ve Karadeniz’de tatbikat yapıyor.Ukrayna krizinde Batılı diplomatlar ve liderler Moskova ve Kiev arasında mekik dokurken, Rusya ve Belarus Karadeniz'de tatbikat yaparak gövde gösterisinde bulundu. Liderlerden diplomasi çağrısı yükselirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile Moksova'da bir araya geldi. Rus, Ukraynalı, Alman ve Fransız diplomatlar Berlin’de buluşmaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise NATO merkezini ziyaret etti. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO müttefikleri arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişesini arttırarak Rusya ile Batı İttifakı arasında gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Rusya ise Batı’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki savını reddediyor. "En tehlikeli an" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Johnson ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya olası bir saldırısı ile ilgili olarak, "Henüz bir karar alındığını düşünmüyorum. Ancak bu çok yakın zamanda feci bir şeyler olabileceğinin imkansız olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. "Bu, muhtemelen en tehlikeli an diyebilirim. Önümüzdeki günlerde Avrupa'nın on yıllardır gördüğü en büyük güvenlik krizi ve bunu doğru yapmalıyız" diyen Johnson, "Sırada yaptırımlar, askeri çözüm kombinasyonu artı diplomasi var" söyleminde bulundu. Stoltenberg de Avrupa güvenliği için "en tehlikeli an" olarak tanımladığı krizle ilgili olarak "Rus birliklerinin sayısı artıyor. Muhtemel saldırı için uyarı zamanı da azalıyor" dedi. Öte yandan Ukrayna, Rus deniz kuvvetlerinin Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde yaptığı tatbikatları eleştirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov uluslararası toplumu Rusya’ya karşı cezalandırıcı tedbirler almaya çağırdı. "Sağır ve dilsiz" Öte yandan Ukrayna krizinde diplomasi trafiği de yoğun bir şekilde devam ediyor. Moskova'ya giden İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra yapılan ortak basın toplantısında Lavrov, Truss'un anlattıklarını dinlemediğini ve tribünlere oynadığını ifade etti. Basın toplantısında "Biri sağır diğeri dilsiz biri arasında bir konuşma yaşadığımızdan ötürü oldukça hayal kırıklığına uğradım" şeklinde konuşan Lavrov, "Bizim en ayrıntılı açıklamalarımız hazırlanmamış topraklara düştü" şeklinde konuştu. Lavrov söylerine şöyle devam etti: "Rusya, zemin donup taş gibi olana kadar bekliyor ki tankları Ukrayna topraklarına rahatça girebilsin diyorlar. Bence İngiliz çalışma arkadaşımızla zemin bugün böyleydi. Ürettiğimiz sayısız gerçek çarpıp geri sekti." Truss ise Ukrayna’ya saldırı olması halinde Batı’nın sert yaptırımlar uygulayacağını söyleyerek, "Ukrayna’yı tehdit etmek dışında sınırda 100 bin asker konuşlandırmak için başka bir neden göremiyorum. Rusya diplomasi konusunda ciddiyse bu birlikleri geri çekmeli ve tehditlerden vazgeçmeli" dedi. Lavrov bunun üzerine ülkesinin diplomasi taraftarı olduğunu belirtti. Truss'un Moskova’daki görüşmeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından geldi. Tatbikat gerginliği Stoltenberg geçen hafta Rusya’nın Belarus'ta 30 bin askerden oluşan bir güç ile tatbikat yapacağını söylemişti. Bugün başlayan söz konusu tatbikatı Ukrayna "psikolojik baskı" olarak nitelendirerek kınadı. Bu arada Ukrayna da kendi tatbikatını başlattı. Birlik sayısının açıklanmadığı tatbikatta, aralarında Türkiye'den alınan insansız hava araçları (Bayraktar) ile tanksavar ve füzeler kullanılıyor. Kiev'i ziyaret eden Litvanya Başbakanı Ingrid ise, Simonyte Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde Vilnius'tan gönderilen uçaksavar silahlarını teslim alacağını açıkladı. Danimarka da ABD ile yeni bir savunma anlaşması için müzakerelere başlanacağını duyurdu. Anlaşmanın ABD askerlerinin Danimarka topraklarında konuşlandırılmasını içerebileceği belirtiliyor. Berlin’de dörtlü görüşme Tatbikatların yarattığı gerginliğe rağmen Rusya’nın Ukrayna temsilcisi Dimitri Kozak, Ukraynalı, Alman ve Fransız yetkililerle Berlin'de bir araya gelecek. Diplomatik görüşmelerin gündemini Rusya'nın Doğu Avrupa'daki ve eski Sovyet ülkelerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan ABD ve Washington liderliğindeki NATO askeri ittifakından güvenlik talepleri yer alıyor. Rusya'nın talepleri arasında Ukrayna dâhil hiçbir eski Sovyet ülkesinin NATO'ya alınmayacağına dair güvence ve NATO'nun Doğu Avrupa'ya konuşlandırdığı askeri güçlerini geri çekeceğine ilişkin taahhüt yer alıyor. ABD bu taleplere yazılı yanıtında NATO'nun Ukrayna'ya kapısının açık olduğunu belirterek Rusya'nın en temel taleplerinden birini reddetmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da gelecek hafta Kiev ve Moskova'ya giderek Rus ve Ukraynalı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Reuters,AFP,dpa / SSB,ET © Deutsche Welle Türkçe