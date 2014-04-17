Ukrayna krizi için gözler Cenevre'de



Zirve öncesi bir yandan Avrupa Birliği ile Avrupa Parlamentosu, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Rusya ile Ukrayna'yı barışçıl bir çözüm için ikna etmeye çalıştı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'ya çağrıda bulunarak Ukrayna'yı istikrarsızlığa sürüklemekten vazgeçmesini ve krizin çözümüne katkıda bulunmasını istedi. Rasmussen, 28 NATO ülkesinin temsilcileriyle düzenlenen toplantı sonrasında askerî önlemlerle ortak savunma stratejisi geliştirme konusunda karara vardıklarını söyledi. NATO, alınan karar doğrultusunda bölgeye kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birlikler konuşlandıracak.

Yaptırım silahı

Ancak Rusya'ya karşı caydırıcı önlemlerin sadece askerî olmayacağını, ekonomik alanda da benzer zorlamalara gidileceğini Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle dile getirmişti.

Cenevre'deki diplomatik temaslardan sonuç alınması umut edilirken, öte yandan gerginliği artırmaya çalışanlar da var. Avrupa Parlamentosu'nun Alman Hür Demokrat Partili Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff, son zamanlarda artan savaş çığırtkanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şöyle konuşuyor:

"Soğuk Savaş'ın en karanlık dönemlerinde bile Moskova ile diyalog vardı. O yüzden Moskova'ya tüm kapıları kapatmamalıyız. Görüşmelerden umutluyum. Eğer yaptırım kararı çıkarsa doğal karşılamak lazım. Rusya ile konuşmak şart. Çünkü Avrupa'da barış olacaksa bu Rusya'ya rağmen değil, Rusya ile birlikte mümkün olur.“

Ukrayna'ya destek

Graf Lambsdorff, “Rusya ile diyalogtan vazgeçmemeli“ şeklinde çağrı yaparken, yine Avrupa Parlamentosu'ndan Yeşiller milletvekili Rebecca Harms, Ukrayna'nın da kaderiyle baş başa bırakılmaması gerektiğine işaret ediyor:

„Bir yanda Moskova'dan gelen büyük güç diğer yandan da Avrupalıların deneyimsiz Kiev hükümetine yönelik kararsızlığı Ukrayna'nın doğusundaki halkı zorluyor. Biz bu insanların karar vermesini zorlaştırdık.“

Rusya'yı destekleyenler

Avrupa Parlamentosu'nda az sayıda da olsa Rusya'yı destekleyen politikacılar da var. Bunlardan biri de İngiliz milliyetçi, muhafazakâr Andrew Brons. Avrupa Birliği'ni Ukrayna'nın iç işlerine müdahele etmekle suçlayan Brons'a göre Ukrayna'daki gerginliğin nedeni Avrupa.

Ancak Avrupa'da hakim olan görüş, krizin büyümesinde Rusya'nın etkisinin olduğu yönünde. Nitekim Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Alman Hristiyan Demokrat Elmar Brock, Rusya'yı dörtlü zirvede yapıcı olmaya davet ediyor. Brock şöyle konuşuyor:

„Benim kanaatim, eğer Cenevre'den bir sonuç çıkmazsa, Rusya onlarca yıl barış ortamı sağlayan uluslararası anlaşmaları çiğnemiş olur diyebiliriz. Bu yüzden konu Ukrayna'yı da aşar. Söz konusu, Avrupa'da barışın inşasıdır. Bu böyle bilinmelidir ve biz de bunu bu şekilde uygulamalıyız.'