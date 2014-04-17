Ukrayna krizi için dörtlü zirve



Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda başgösteren gerginlik yarın Cenevre'de yapılacak dörtlü zirvede ele alınacak. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Deşitsa ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton katılacak.

Gözlemciler taraflar arasındaki görüş ayrılığının derin olduğuna dikkat çekerek, toplantıdan bir uzlaşma kararı çıkmasının beklenmediğini belirtiyor. Ancak tarafların soruna barışcıl bir çözüm bulunması için yapılacak müzakereler konusunda bir uzlaşma sağlamasının bile önemli bir adım olacağına dikkat çekiliyor. Cenevre'deki Intercontinental Oteli'ndeki görüşmeler kapalı kapılar ardında yapılacak.

NATO'dan açıklama

Bu zirvenin hemen öncesinde bugün Ukrayna krizininin görüşüldüğü Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Ukrayna krizi nedeniyle Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinin 'koşullara uygun bir şekilde' askeri açıdan güçlendireceğini" söyledi. Rasmussen, konuyla ilgili ayrıntı vermek için henüz erken olduğunu belirtti.

Almanya da NATO'nun doğu sınırlarında görev yapmak üzere altı savaş uçağı ve bir ikmal gemisi görevlendirmeye hazırlanıyor. Alman Ordusu'na ait altı Eurofighter savaş uçağının eylül ayından itibaren dört ay süresince Baltık ülkelerinde hava sahası denetleme görevinde yeralması bekleniyor.