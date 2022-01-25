Ukrayna krizi derinleşiyor: ABD, 8 bin 500 askerini 'yüksek alarma' geçirdi

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya'nın potansiyel Ukrayna işgali nedeniyle 8 bin 500 askeri 'yüksek alarma' geçirdiklerini belirtti. Bu askerlerin Doğu Avrupa'ya gönderilebileceği ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu askerlerin NATO Yanıt Gücü çerçevesinde 'yüksek alarma' geçirildiğini söyledi.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Kirby, "Rusya'nın gerilimi düşürmeye niyeti olmadığı çok açık. Bu hamle bizim NATO müttefiklerimize güvence vermekle ilgili" diye konuştu.

Askerlerin 'yüksek alarma' geçirilmesi, daha hızlı konuşlandırılmak üzere hazırlanmaları emri verildiği anlamına geliyor. New York Times'a konuşan yetkililer, geçmişteki örneklerde normalde 10 günde konuşlandırılmaya hazır olacak askerlerden 5 günde hazır olacak hale gelmelerinin istendiğini belirtti.

Kirby, "Kimsenin Avrupa kıtasında bir savaş daha görmek istediğini sanmıyorum" dedi.

New York Times, pazartesi yayımlanan bir haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Baltıklar ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine binlerce askerin yanı sıra savaş gemileri ve jetler yollamayı planladığını belirtmişti.

Washington, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda bile Rusya'yla sıcak çatışmaya girmeyi planlamadığı konusunda duruşunda ise değişikliğe gitmedi. Ukrayna bir NATO üyesi olmadığı için NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı savunma yükümlülüğü bulunmuyor.