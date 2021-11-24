Ukrayna konusunda gerilim sürerken ABD ve Rusya genelkurmay başkanları telefonda konuştu

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Batı'da Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddia edilirken ABD ve Rusya'nın genelkurmay başkanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Valeri Gerasimov ve Mark Milley'nin telefonda "uluslararası güvenlik konusundaki mevcut soru işaretlerini ele aldığını" belirtirken başka detay sunmadı.

ABD Savunma Bakanlığı da konuşmada "endişe konusu olan güvenlikle ilgili başlıkların ele alındığını" doğruladı. Pentagon'un açıklamasında bu görüşmenin çatışma riskini azaltma girişimlerinin bir devamı olduğunu da belirtti.

Moskova, Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandıkları iddialarını yalanlıyor ve ABD'yi gerilimi yükseltmekle suçluyor.