Ukrayna Konsolosluğu'nda saldırı

T24 - İstanbul Florya'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'na girmek isteyen Volkan Özbudak isimli kişi silahla vuruldu. Son gelen bilgiler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddia edilen Özbudak'ın hayatta olduğu yönünde. Saldırganın üzerindeki çantada zaman ayarlı bomba bulunduğu belirtiliyor. Volkan Özbudak ilk ifadesinde, Ukrayna'da bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve işkence gördüğünü söyledi.





İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, "Terörist bir saldırı olmadığı görülüyor. Şahsi bir sorun gibi görünüyor şimdilik" dedi.



Çapkın, saldırganın içeri girerken polise 'Uzak dur bomba var' dediğini belirtti.



Bakırköy'ün Florya semtindeki Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelen Çapkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgandan alınan ilk bilgiye göre şahıs, 1981 İstanbul doğumlu Volkan Özbudak" diye konuştu.



Özbudak'ın Ukrayna uyruklu bir kadınla evli olduğunu, orada bir evi bulunduğunu anlatan Çapkın, "Orada problemler yaşamış ve Ukrayna'dan sınır dışı edilmiş. Ukrayna polisiyle birtakım problemler yaşamış ve orada hapis yatmış. Eşi sanıyorum burada. Şahsi sorununu böyle çözmeye kalkmış anlaşılan. Başkonsolosluğa girişinde polis arama yapmak istiyor, polise direniyor ve belindeki silahını çekiyor, ateş etmeye başlıyor. Polis de silah kullanma yetkisini kullanmış ve vurarak etkisiz hale getirmiş" dedi.



Çapkın, "Bir de bir paket var elinde... Kabloları olan bir paket... İçinde ne olduğu biraz sonra uzmanlarca tespit edilecek. Kullandığı silah Kırıkkale marka. Ön bilgi şimdilik bu. Araştırma sürüyor" dedi.



Çapkın'ın açıklama yaptığı sırada Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren saldırganın önce öldüğü iddia edildi, son gelen bilgiler hayatta olduğu yönünde.



Çapkın, "Şüphelinin herhangi bir sabıkası var mı?" şeklindeki soru üzerine "Araştırıyoruz. Şimdilik ön bilgi bu" diye karşılık verdi.





Bomba imha işlemi



Başkonsolosluk binasının bulunduğu Adakale Sokak'ın girişleri polislerce kapatılarak güvenlik şeridi oluşturuldu. Çevredeki binaları da boşaltan polis, Volkan Özbudak'ın çantasını fünye ile patlatmak için hazırlıklara başladı. Bu amaçla olay yerine bomba imha işleminde kullanılan robot da getirildi.



Görgü tanıkları 1 el silah sesinden sonra 5-6 el daha silah sesi duyduklarını aktardı. Olay sırasında içeride konsolosluk çalışanlarının olduğu ancak yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.





Siyasi boyut yok



İstanbul Valisi Muammer Güler, "Kişisel bir durumdan kaynaklandığı sanılıyor. Ukraynalı eşinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadığı anlaşılıyor. Eşinin evinin soyulduğu, oradaki görevlilerin farklı muamele yaptığını söylediği belirtiliyor" açıklamasını yaptı.





İşkence iddiası



İlk ifadesinde Volkan Özbudak'ın Ukrayna'daki evine hırsız girdiği için polise müracat ettiği, asılsız ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve cezaevinde işkence gördüğünü söylediği belirtildi.



Saldırganın ayrıca, bu ülkeye girmesine izin verilmeyince böyle bir eylem planladığını ve bomba süsü verdiği bir çanta ile başkonsolosluğa gittiğini söylediği kaydedildi.



İntikam amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Volkan Özbudak'ın 1 yıl Ukrayna'da yaşadığı, hırsızlık ihbarının ardından sınırdışı edildiği kaydedildi.









