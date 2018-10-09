Ukrayna, Kiev'deki patlamaları İstanbul'a yapılan başvuruya bağladı

Ukrayna yönetimi, başkent Kiev’e yakın Çernigov bölgesindeki cephanede meydana gelen patlamaların, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık için İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne yaptığı başvuruyla ilişkili olduğunu iddia etti.

Euronews'in haberine göre, Kiev Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi'nden kopup bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni kurmak için Ortodoks kiliselerinin manevi merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi'ne başvurmuştu.

Ukrayna Başbakan yardımcısı, patlamalarla İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’nin, Kiev Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’dan bağımsızlığına bu hafta onay verme girişimi arasında bağlantı kurduğunu duyurdu.

İstanbul’da geçen ay yapılan dini toplantının ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, iki din görevlisini Kiev’e temsilci olarak atamıştı. Kiev Ortodoks Kilisesi ile Ukrayna hükümeti, bu adımı ‘Moskova’dan dini bağımsızlık ilan etmek’ olarak yorumlarken, Rus Ortodoks Kilisesi ise buna sert tepki göstermişti. Rus Ortodoks Kilisesi daha sonra, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri dondurma kararı almıştı.

Patlamada can kaybı yok

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kiev’e 170 kilometre uzaklıktaki İçnya şehrindeki patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 no’lu cephanedeki ilk patlamanın sabaha karşı 03.30’da meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, cephanedeki yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekiplerinin gönderildiği ifade edilmişti.

İçnya şehri ve civardaki yerleşim birimlerinden yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtilmişti.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çernigov'un, olağanüstü hal bölgesi olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede çalıştığını, kendisinin de buraya gideceği6ni bildirdi.

Ülkenin en büyük cephanelerinin bulunduğu Harkov ve Vinnitsa'da da geçen yıl patlamalar meydana gelmiş, binlerce ton silah yok olmuştu.