Ukrayna: Kiev çevresinde bin 200'den fazla ceset bulundu

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Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rusya ordusunun geçen haftalarda çekilmeye başladığı başkent Kiev'in çevresindeki kasaba ve köylerde pazar günü itibariyle bin 200'den fazla ceset bulunduğunu açıkladı.

İngiliz Sky News kanalına konuşan Venediktova, "Bu sabah itibariyle sadece Kiev'de bin 222 ceset bulundu" dedi.

Venediktova ayrıca şu ana kadar ülkede 5 bin 600 savaş suçu suçlamasının kayıt altına alındığını ve bu suçlamalarla ilgili 500 kadar şüpheli belirlediklerini bildirdi. Venediktova bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yüksek rütbeli askerlere Ukrayna'nın işgalinde yer almış birçok kişi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın çekildiği bölgelerde çekilen görüntüler, tüm dünyada ses getirmişti. Sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarların görüntülendiği Buça'da AP verilerine göre 400'den fazla ceset bulunmuştu.

Öte yandan hafta sonu boyunca Rusya, Ukrayna şehirlerini vurmaya devam etti. Cumartesi günü bombalama sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği Harkov pazar günü tekrar vuruldu. Dnipro yakınlarındaki bombalama bir yerel havalimanını kullanılmaz hale getirdi.