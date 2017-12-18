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Dünya

Ukrayna kara teslim oldu

Sonat Kerem / Kiev, 18 Aralık (DHA)- Ukrayna'nın bazı bölgeleri şiddetli kar yağışına teslim oldu

18 Aralık 2017 20:24

Sonat Kerem / Kiev, 18 Aralık (DHA)- Ukrayna\'nın bazı bölgeleri şiddetli kar yağışına teslim oldu.
Başkent Kiev\'de bu sabah bastıran kar yağışı kenti etkisi altına aldı. 
Meteoroloji, akşam saatlerine kadar kar kalınlığında ciddi artış beklendiğini bildirdi ve fırtına uyarısı yaptı. 
Kiev Belediyesi, kar temizliği için seferber olunduğunu, 450 kar temizleme makinesinin çalıştığını açıkladı.
Yetkililer, sürücülere trafiğe çıkmama, toplu taşıma araçlarını kullanma çağrısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kiev\'in ana caddesi Kreşatik\'ten görüntüler

- Kaldırımda yürüyen insanlar 

 

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