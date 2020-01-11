Ukrayna: İran, düşen uçağa ilişkin bütün verileri bize teslim etti

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran'ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'a giden Ukraynalı yetkililerin burada uçağa ait yeni fotoğraflar çektikleri belirtilerek, uçağın enkazına ait yeni fotoğraflar yayımlandı. İran'a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahran'da hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiğinin belirtildiği açıklamada, Ukraynalı yetkililerin bu veriler sayesinde incelemenin objektif bir şekilde sürdüğü sonucuna ulaştıkları ifade edildi. İncelemenin siyasi kısmının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı uzmanların, gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri dile getirildi.

GALERİ - İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının yeni görüntüleri yayınlandı

Ukrayna İstihbaratı: Biz haklı çıktık

Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamada da, İran'ın açıklamasının, SBU'nun daha önceden dile getirdiği iki ihtimalden birini ifade ettiği, dolayısıyla SBU'nun haklı çıktığı ifade edildi. SBU'dan önceki gün yapılan açıklamada, başlıca iki ihtimalin bulunduğu, bunlardan birinin füze, diğerinin ise terör saldırısı olduğu ifade edilmişti.

Zelenskiy: Tam soruşturma yürütülmesini istiyoruz

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy, İran'ın "yanlışlıkla vurduğunu" açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağı hakkında Tahran'ın "tam soruşturma yürütmesini, suçunu itiraf etmesini ve tazminat ödemesini" istediklerini belirtmişti.