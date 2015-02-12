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Ekonomi
Deutsche Welle

Ukrayna IMF ile anlaştı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'ya yönelik yardım paketiyle ilgili açıklamada bulundu.

12 Şubat 2015 15:01


IMF Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'ya sağlanacak yardım paketinin 17,5 milyar dolarlık kısmının finansmanı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Toplam 40 milyar dolarlık bir paketin parçası niteliğindeki finansman imkânının IMF'in ilgili kurullarınca da onaylanması gerekiyor.

Paketin geri kalan kısmının uluslararası kreditör devletlerden ek fonlama ile elde edileceği belirtildi.

Ukrayna'daki krizin çözümü için düzenlenen Minsk zirvesinden çıkan uzlaşma kararı ve IMF ile Ukrayna'nın anlaşmaya vardığı yönündeki haberler Frankfurt Borsası'nda olumlu yankı buldu. Dax Endeksi yüzde 1,23 artarak 10 bin 884 puana tırmandı.

Gözlemcilere göre Ukrayna devletinin iç ve dış borçları ödeyecek dövizi kalmadı. Ülkenin sosyal güvenlik sistemi can çekişiyor. Acilen taze paraya ihtiyacı olan ülkeye Batı'nın şartsız yardımda bulunmaması durumunda Ukrayna'nın kısa zamanda iflas edeceğine dikkat çekiliyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/NH/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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