Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat başlıyor

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulamasının önümüzdeki haftalarda başlamasının beklendiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Göç Dairesi Sözcüsü Maksim Sokolyuk, Ukrayna ile Türkiye arasında yeni kimlik kartlarıyla pasaportsuz seyahat döneminin bir iki hafta içinde başlamasının beklendiğini duyurdu.

Sokolyuk, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk yetkililer, Karşılıklı seyahatler düzeninde değişiklik yapmaya ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye yolculukları için yeni Ukrayna içi pasaportunun (kimlik kartının) seyahat belgesi (travel document) olarak kabul edilmesine yönelik 2017/10324 sayılı kararı 20 Mayıs'ta resmen yayınladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, söz konusu uygulamayı 17 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.