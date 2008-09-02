Tanjevic'in karnesi Tanjevic'in karnesi

Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibi ile bugüne kadar oynadığı 8 maçın 5'ini kazandı. 2009 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda ilk maçında yarın İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın rakibine üstünlüğü bulunuyor.'12 Dev Adam', yarın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maçla Ukrayna ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, Ukrayna ile bugüne dek yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 yenilgi aldı.Ukrayna ile yaptığı 8 maçta rakip potalara 625 sayı atan milliler, kendi potasında ise 583 sayı gördü.Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna ile ilk kez 16 Haziran 1994 tarihinde Mısır'da özel bir turnuvada karşılaşan Türkiye, rakibine ilk maçta 68-56'lık skorla yenildi.Rakibiyle ilk resmi maçını 30. Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu'nda 11 Ekim 1995 tarihinde Ankara'da yapan '12 Dev Adam', karşılaşmayı 96-88'lik skorla kazandı.Milliler, A Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjeviç döneminde Ukrayna ile bir kez karşı karşıya geldi. Fransa'da Limoges turnuvasında 9 Eylül 2005'te yapılan maçta '12 Dev Adam' rakibini 22 sayı farkla mağlup etti.