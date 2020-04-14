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Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Çernobil çevresindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu

14 Nisan 2020 14:32

T24 Dış haberler

Ukrayna'nın kuzeyindeki ormanlarda çıkan ve giderek felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline yaklaşan yangının söndürüldüğü duyuruldu.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık yangın kalmadı. Sadece orman tabanında ufak ateşler var" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ilerleyen saatlerde acil durum servislerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy dün yaptığı açıklamada süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğine söz vermişti.

Yasaklı bölgenin batısında başlayan yangın, normalden çok daha uzun süren kuraklığın ardından 3 Mart'ta çıkmış, kısa süre içinde çevredeki ormanlara yayılmıştı. 

Çernobil tur rehberi Yaroslav Yemelianenko, dün Facebook'ta yaptığı paylaşımla yangının "en aktif radyasyon bölgesinden 2 kilometre uzakta" olduğunu ifade etmişti. 

Yangın, bazı bölgelerde kısa süreliğine radyasyon seviyelerinin yükselmesine neden olmuştu.

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