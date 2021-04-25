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Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Ülkemiz 'Ermeni soykırımını' devlet seviyesinde tanımalı

25 Nisan 2021 00:15

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni soykırımı, tek bir halkın trajedisi değil. Bu, tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders, çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil. Tam da bu yüzden Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli. Suçu kınamak, ihtilaf ve anlaşmazlık ne olursa olsun bu tür şekilde 'çözümünün' kabul edilemez olduğunu ilan etmek, siyasi taahhütler üstlenmek" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre; 'Soykırımın' Batı'da tanındığını ve onlarca ülke tarafından kınandığını anımsatan Ukraynalı bakan, Ermenilerin Ukrayna'nın modern tarihindeki rolüne de dikkat çekerek, 2014'te darbeyle neticelenen Maydan olaylarında ilk ölenlerden birinin Ermeni Sergey Nigoyan olduğunu ve Ermenilerin Ukrayna ordusu saflarında Donbass'ta savaştığını kaydetti.

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