Ukrayna için umut Suriye için hayal kırıklığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı dörtlü zirvede, Doğu Ukrayna'da tıkanan barış sürecinin yeniden canlandırılması için uzlaşma sağlandı. Buna göre 2015 yılının şubat ayında imzalanan Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için bir yol haritası öngörülüyor.

Berlin'deki başbakanlık binasında çarşamba akşamı yapılan toplantının ardından açıklama yapan Ukrayna lideri Poroşenko, bu yol haritasının kasım ayının sonuna kadar şekilleneceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel de yaklaşık beş saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, yol haritası konusunda çalışılacak olmasını bir ilerleme olarak değerlendirdi. Toplantı öncesinde büyük beklentiler olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Merkel, görüşme sonrasında da olağanüstü bir gelişme olmadığını işaret etti. Hollande, Putin ve Poroşenko ile ele aldığı "çalışma sürecinin” farklı boyutları olduğunu belirten Merkel, hâlâ çok sayıda görüş ayrılığı bulunmasına rağmen başlangıç sayılabilecek bir yol haritası konusunda uzlaşılmasını iyi bir haber olarak niteledi. Merkel, güvenlik, siyasi uygulama ve yol haritasının belirlenmesi konusunda hâlâ çalışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

2012 yılından beri ilk kez Berlin'e gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ise Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, insani konularda "ne yazık ki büyük ilerleme” sağlanmadığını söyledi. Putin ayrıca Donbas Havzası'ndaki AGİT misyonunun genişletilmesine de hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna'daki AGİT misyonu da görüşmede ele alınan konulardan biriydi.

Doğu Ukrayna'da 2014 yılından beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna krizine çözüm bulmak için Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'nın oluşturduğu Normandiya Dörtlüsü son kez ekim 2015'te biraraya gelmişti.

Suriye konusu da ele alındı

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ele aldığı bir diğer önemli konu da Suriye kriziydi.

Başbakan Merkel görüşme sırasında "açık ve sert ifadeler” kullanıldığını söyledi. Merkel, Suriye'deki hava saldırılarını "insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Bombardıman devam ettiği sürece teröristler ile barışçıl insanları birbirinden ayırmanın mümkün olamayacağına inandığını söyleyen Merkel, bu şekilde siyasi bir sürecin de başlatılamayacağını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da, Rusya'ya yönelik eleştirilerini tekrarlayarak, "Halep'te yaşananlar bir savaş suçu. Gerçek bir savaş suçlu” ifadesini kullandı.

Rusya'ya Avrupa Birliği'nin (AB) olası yaptırımları konusunda da Hollande, bunun bir "seçenek” olabileceğine işaret etti. Merkel de, bu seçeneğin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Halep'te, Suriye ve Rusya'nın geçici olarak hava saldırılarını durdurması ise olumlu karşılandı. Putin'in görüşme sırasında Halep'teki diğer silahlı gruplar kabul ederse, ateşkesi uzatmaya hazır olduğunu bildirdi.

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AFP/dpa, JD/BD