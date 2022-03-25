Ukrayna için savaşmaya giden ABD'li gönüllüler cephede

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Ukrayna adına Rusya ile savaşmak için gönüllü olan ABD vatandaşlarının cepheye gittiğine dair videolar yayınlandı. Görüntüler, Ukrayna'nın 'uluslararası lejyonu'nun savaşta daha aktif bir rol oynamaya başladığı yorumlarına sebep oldu.

Perşmebe günü ABD'li savaşçıları gösteren iki video paylaşıldı. Birincisinde askeri ekipman ve kamuflaj giyen bir ABD'linin yanan Rus tankı önünde poz verdiği görüldü. Ukraynalılardan biri, "Amerika'ya hoş geldiniz" diye bağırdıktan sonra ABD'li gönüllü savaşçı da ifadeyi tekrar etti. Bu video, eski bir ABD askeri olan James Vasquez tarafından paylaşıldı. Vasquez, Polonya'ya 15 Mart'ta vardığını ve ertesi gün Ukrayna'ya geçtiğini; 18 Mart'ta da Lviv'den cepheye gönderildiğini ifade etti.

Vasquez, "Çok tehlikeli bir tatildeymişim gibi hissediyorum" dedi. Vasquez, videoyu paylaştıktan birkaç saat sonra Twitter hesabından, "6 saat boyunca çatışmadan geçtim. Daha sonra bir video paylaşacağım. İki adam vuruldu ama iyileşecekler. Bir kişi hayatını kaybetti" paylaşımında bulundu.

Bir başka videoda da ABD'li bir gönüllü, "Ruslardan geri aldıklarını iddia ettikleri bir köyü" görüntüledi.