Ukrayna Hükümeti'nden Kırım'daki radikal İslamcı örgütlere takip

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kırım Özerk Bölgesi yönetimine, yarımadadaki radikal İslamcı örgütlerin faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaptı.



İçişleri Bakanlığı'nın Kırım'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin birçok İslam ülkesinde yasaklı olan İslam tarikatlarının Kırım’daki nüfuzundan tedirgin olduğu belirtildi. Kırım hükümeti ile parlamentosuna radikal islamcı örgütlerin faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulunan Bakanlık, Kırım’daki birçok imamın radikal örgütlerden tehdit içerikli mesajlar aldığını öne sürdü.



