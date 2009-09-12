Ukrayna Hükümeti'nden Kırım'daki radikal İslamcı örgütlere takip

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|Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kırım Özerk Bölgesi yönetimine,
yarımadadaki radikal İslamcı örgütlerin faaliyetlerine son vermesi çağrısı
yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın Kırım'daki
temsilciliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin birçok İslam ülkesinde
yasaklı olan İslam tarikatlarının Kırım’daki nüfuzundan tedirgin olduğu
belirtildi. Kırım hükümeti ile parlamentosuna radikal islamcı örgütlerin
faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulunan Bakanlık, Kırım’daki birçok
imamın radikal örgütlerden tehdit içerikli mesajlar aldığını öne
sürdü.