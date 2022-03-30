Ukrayna heyetinden yetkili, Haluk Bayraktar ile bar önünde çektiği fotoğrafı apar topar sildi

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İstanbul'da Rusya heyeti ile barış görüşmeleri için masaya oturan Ukrayna heyetinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la arka fonda bir bara dizilmiş içki şişelerinin görüldüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra sildi.

Podolyak paylaşımını sildikten sonra Bayraktar'la bu sefer arka planda İstanbul Boğazı ve tarihi yarım adanın görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Bazı Twitter kullanıcıları, fotoğrafın Galataport'taki aynı mekanda çekildiğini ifade ederken, birçok kişi de ilk fotoğrafın neden silindiğini ve Podolyak'ın kararının arka fonda içki görülmesi ile bağlantılı olup olmadığını sorguladı.

Podolyak paylaşımında, "Rusya Federasyonu'nun araçları güzel topraklarımızda muhteşem bir şekilde yanmaya devam ediyor. Bayraktarlar fark edilmeden, korku verici ve yok edici şekilde tüm görevleri tamamladığı sürece yanmaya da devam edecekler. Süper silahların yazarı ve babası Haluk Bayraktar'a hep minnettar olacağım. Zaferimiz için" yazdı.

Bayraktar SİHA'ları Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yaptığı savunmada çok etkili olmuş; bu sebeple de ülkede bir popüler kültür sembolü haline gelmişti. Bazı Ukraynalılar evcil hayvanlarına 'Bayraktar' ismini koyarken, SİHA'larla ilgili popüler bir şarkı da yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında dün Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerden ateşkes çıkmadı, ancak taraflar ilerleme kaydedilebileceğine dair sinyaller verdi. Ukrayna, taleplerinden birinin ülkenin güvenliğini potansiyel bir barış anlaşmasında yer alacak garantör ülkelerin garanti altına alması olduğunu açıkladı. Kiev'in bu garantör ülkelerden birinin Türkiye olmasını istediği bildirildi.