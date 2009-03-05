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Dünya

Ukrayna gizli servisi devletin gaz şirketini bastı

Ukrayna'da devlete bağlı Naftogaz’ın binasına giren kamuflaj kıyafetli grubun, gizli servis elemanları olduğunu açıklandı

05 Mart 2009 02:00

Ukrayna gizli servisi SBU, devlete bağlı gaz şirketi Naftogaz’ın binasına giren kamuflaj kıyafetli grubun, gizli servis elemanları olduğunu açıkladı

SBU’nun sözcüsü Marina Ostapenko, telefonla yaptığı açıklamada, gizli servis elemanlarının bir soruşturma çerçevesinde binaya girdiklerini söyledi.

Ostapenko, Naftogaz yetkililerinin soruşturma ekibinin belgeleri almak için binaya geleceğini bildiğini savunarak, her şeyin kanunlara uygun olduğunu kaydetti.
Naftogaz’ın hukuk biriminin başkanı Serhiy Davydenko da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma yetkililerinin, Naftogaz ile Rus gaz şirketi Gazprom arasında geçen ocak ayında yapılan anlaşmanın orijinal belgesini istediklerini bildirdi

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