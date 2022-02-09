Ukrayna gerilimi sürerken Avrupa'da enerji krizi endişesi; Japonya, LNG rezervlerinin bir kısmını gönderecek

Japonya’nın ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) talebine karşılık olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) rezervlerinin bir kısmını Avrupa’ya göndereceği belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Japonya Sanayi Bakanı Koichi Haiguda, ABD ve AB’nin talebi üzerine Avrupa’ya LNG gönderileceğini, ekstra LNG tedariğinin mart ayında ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Japonya’nın bu adımı, Avrupa’nın Doğu Avrupa’da gerilimin yükseldiği dönemde sıvılaştırılmış gaz tedariği konusunda sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya olmasıyla değerlendirildi. Rusya ve Batı arasındaki Ukrayna üzerinden ilerleyen gerilimin Avrupa’ya enerji tedariğinin bozulmasına neden olabileceği biliniyor.

Japonya, LNG tedariğini ülkenin yerel ihtiyaçları karşılandıktan sonra gerçekleştirecek.

Hükümet yetkililerinin Japon gaz şirketleriyle görüştüklerini belirten Hagiuda, Avrupa'ya yönlendirilecek doğalgaz miktarını ise açıklamadı.