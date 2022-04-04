Ukrayna, 'Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini' iddia etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek"