'Ukrayna genelev değildir'

T24



'Ukraynalı kadınlar alınıp satılan eşya değildir'



Başkent Kiev'de üstsüz bir şekilde gösteri düzenleyen dokuz kadın aktivist ellerinde "Ukrayna gelenev değildir!" yazan pankartlar taşıdılar. Kadın hakları savunucularının tepkisini çeken radyo programı, kadınları aşağılayan içeriği sebebiyle Yeni Zelanda'da da tepki uyandırdı. Yarışmayı düzenleyen Rock FM isimli radyo istasyonu ise yaptıklarını "mizahi" olarak savundular. Radyonun program müdürü Brad King, yarışmanın ilanında "Kazananların Ukrayna'da evlendikten sonra Yeni Zelanda'ya dönüp dönmemeleri kendi bilecekleri iş" dedi. Yarışmayı kazananın 23 Mart"ta Ukrayna'nın Donetsk şehrine uçacağı ve oradan Zaporiziha şehrine geçip 12 günlük tatil yapacağı duyurulmuştu. Ödül kapsamında, kazanan kişi Endless Love (Ölümsüz Aşk) isimli çöpçatanlık ajansından bir kadın seçecek.Ukrayna'daki protesoyu düzenleyen kadınlar ülkeye seks turizmi amaçlı tur düzenleyen uluslararası tur acentalarını hedef alan Femen isimli bir örgüte üyeler. Grubun sözcüsü Anna Hutsol protesto sonrasında yaptığı açıklamada "Ukraynalı kadınlara alınıp satılan eşya ya da mal değillerdir" dedi. Örgüt üyelerinden Olexandra Shevchenko da, grubun internet sitesindeki yazısında Yeni Zelandalı "talihliyi" uyararak, Ukrayna'da kötü bir sürprizle karşılaşabileceğini söyledi.