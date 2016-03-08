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Dünya

Ukrayna gemileri bedava üniforma için Türkiye'ye geldi

Türkiye, Ukrayna'ya 800 bin dolar değerinde üniforma verdiği bildirilmişti

08 Mart 2016 00:42

Ukrayna'nın 2 savaş gemisinin, Türkiye'nin Ukrayna ordusuna karşılıksız verdiği 800 bin dolar değerindeki üniforma ve askeri ekipmanı almak için İstanbul'a geldiği bildirildi.

Sputnik’in Odessa merkezli Dumskaya.net sitesinden referans verdiği habere göre,  Ukrayna donanmasından bir kaynak, "Gemiler, Ukrayna ordusuna ait bir kargoyu almak için Türkiye'nin deniz üslerinden birini ziyaret edecek. Söz konusu, toplam değeri yaklaşık 810 bin dolar olan askeri ekipman" dedi.

Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Türkiye savaş gemilerinin Marmara'da ortak tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

 

 

 

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