Ukrayna gazı artık Rusya'dan değil, Avrupa'dan alacak

Ukrayna 2016'da Rusya'dan gaz ithal etmeyebilir. Ukrayna doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Başkanı Andrey Kobolev, 2016'da Rus doğalgazına ihtiyaçları kalmayacağını belirtti. Kobolev, "Önümüzdeki yıl Avrupa'dan doğalgaz ithalatı artırılacak" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Kobolev, basına yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Avrupa'dan doğalgaz ithalatının artırılacağını, tüketiminin de kısılacağını söyledi.

Gelecek yıl Ukrayna'nın Rus gazına ihtiyacı kalmayacağını vurgulayan Kobolev, Kuzey Akım olarak adlandırılan doğalgaz boru hattı projesinin ise Ukrayna için bir problem olabileceğine işaret etti. Kobolev, "Bu proje, siyasi amaçların, mantık ve akıl yerine geçtiğini gösteriyor" diye konuştu.

Ukrayna, yılın üçüncü çeyreğindeki doğalgaz ticaretinde fiyat anlaşmazlığı nedeniyle temmuz ayında Rusya'dan ithalatı durdurmuştu. Eylül ayında, Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü doğalgaz görüşmeleri sonunda ise Rusya ve Ukrayna kış dönemi için tedarik konusunda ön anlaşma imzalamıştı.