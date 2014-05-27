Ukrayna Donetsk için savaşıyor, ölü sayısı 100 kişiyi bulabilir

Ukrayna ordusunun Donetsk'te hava destekli operasyonu devam ediyor. Ölü sayısının 100 kişiyi bulabileceği söylenirken, Lugansk bölgesi yönetimi de Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Geçici Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'te dünden beri devam eden çatışmalarda ölü sayısının 100'e çıkabileceğini açıkladı. Puşilin, 100 kişiden yaklaşık 50'sinin sivil olduğunu, 50'den fazla kişinin ise halk milislerinden oluştuğunu kaydetti. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde milis güçlerin havaalanını ele geçirmesi ve ordunun savaş uçakları ve helikopterlerle müdahalesi üzerine çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Tren yolu istasyonu ve bir fabrikada çıkan olaylarla birlikte iki günde en az 40 kişi hayatını kaybetti ve biri kadın olmak üzere 42 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Sesi'nde yer alan ve RİA Novosti muhabirinin geçtiği haberlere göre, Ukrayna ordusuna ait savaş uçakları Donetsk kent merkezi üzerinde yeniden havalanmaya başladı.

Havaalanı işgali

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini Petro Poroşenko'nun kazanması sonrası şiddet olayları arttı. Donetsk Uluslararası Havaalanı'nın dün federasyon yanlısı milisler tarafından işgal edilmesinin ardından Ukrayna ordusu bölgede operasyon başlattı. Ukrayna ordusu 1 milyon nüfuslu Donetsk kentindeki operasyonda savaş uçakları ve helikopterler de kullandı.

Donetsk Havaalanı ve çevresinde yoğunlaşan, zaman zaman şehir merkezinde de devam eden şiddetli çatışmalarda çok sayıda milisin yaralandığı açıklandı. Donetsk Halk Valisi Pavel Gubarev, dün gece düzenlenen operasyonda yaralanan milisleri hastaneye taşıyan araca ateş açılması sonucu, ilk belirlemelere göre 35 milisin öldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Donetsk'teki çatışmalar sırasında çok sayıda gazeteci de ateş çemberinin ortasında kaldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti Geçici Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'te dün yaşanan çatışmalar sırasında Ukrayna ordusuna ait 2 helikopterin düşürüldüğünü söyledi. Puşilin, helikopterleri ordunun doğu bölgelerdeki operasyonun şiddetini arttırmasının ardından düşürdüklerini belirtti.

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda, Ukrayna hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterleri bölgeyi gece boyunca bombaladı.

Şehir merkezine de yayılan çatışmalarda dün akşam merkez tren istasyonu yakınında iki sivil hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağı

Çatışmalar nedeniyle şehir merkezindeki bütün AVM ve dükkanlar kepenklerini kapattı. Bölgesel yönetim, dün saat 23.00'ten bugün saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu arada Donetsk Cumhuriyeti kentte tıbbi seferberlik çağrısında bulundu. Bölgedeki doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve bütün gönüllüler, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine hastanelerde göreve çağrıldı.

Operasyonun ardından Lugansk bölgesi yönetimi de Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti.

Strelkov: radikaller ordu saflarına geçiyor

Slavyansk Halk Milisleri Lideri İgor Strelkov, Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusundaki askerlerin yerlerini, Maydan aktivistleri ile Sağ Sektör militanlarının oluşturduğu Ulusal Tugay biriminin almaya başladığını açıkladı. Strelkov, İtalyan gazeteci Andrea Rocchelli ve çevirmeni Andrey Mironov'un Ulusal Tugay militanları tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Slavyansk'ta dört milis öldü

İgor Strelkov, bu sabah RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Slavyansk'ta dört milisin obüslerden açılan ateş sonucunda öldüğünü kaydetti. Strelkov, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Geçici İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Donetsk'te yaşanan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, ellerinde net bir sayı olmadığını açıkladı.