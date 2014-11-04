Ukrayna doğuya asker gönderiyor



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda ve güneydoğusundaki şehirlerin korunması amacıyla bölgeye yeni askeri birlikler gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Birliklerin olası saldırılara karşı Mariupol, Berdyansk, Harkov kentleri ile Lugansk kentinin kuzeyini savunacağı belirtildi.

Poroşenko, yeni birlik gönderme kararını, Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun toplantısında açıkladı. Poroşenko, açıklamasında ülkesinin barış planına bağlı kaldığının da altını çizdi.

NATO'dan uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaklaştığını kaydetti. Stoltenberg, AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'deki buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ayrılıkçıları eğitim ve askeri malzeme ile desteklediğini, ayrıca Rus özel birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda aktif olduklarını belirtti.

Stoltenberg ayrıca NATO ülkelerinin, ayrılıkçılar tarafından düzenlenen seçimlerin sonucunu tanımadığını da vurguladı.

"Diyalog bitebilir"

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların gözden geçirildiğini ifade eden Mogherini ise pazar günü yapılan seçimlerin Rusya ile diyalog kapısını kapatma tehlikesi yarattığını söyledi ve geçen eylül ayında Minsk'te Rusya ile varılan barış anlaşmasının hayata geçirilemeyebileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Mogherini, seçimleri yasadışı olduğu gerekçesiyle tanımadıklarının da altını çizdi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a konuşan Mogherini, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisi konusunda şüpheli olduğunu ifade etmiş, yaptırımlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna politikasını değiştirip değiştirmeyeceğinin hâlâ bir soru işareti oluşturduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde ayrılıkçılar tarafından düzenlenen seçimlere ve Rusya'nın ayrılıkçılara destek vermesine Kiev yönetimi ve Batı ülkeleri tepki gösteriyor.