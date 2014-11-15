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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna doğuda kapıya kilit vurdu

Ukrayna hükümeti ayrılıkçıların elinde bulunan bölgelerde okul ve hastaneler dahil tüm devlet kurumlarını kapatmaya karar verdi.

15 Kasım 2014 18:24


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko “anti-terör operasyonlarının sürdüğü” bölgelerde “kamu kurum, kuruluş ve teşkilatlarının faaliyetlerinin” bir hafta içinde durdurulması talimatı verdi. Bu teşkilatlar çalışanlarıyla birlikte ülkenin başka bölgelerine nakledilecek.

Poroşenko'nun imzaladığı kararname okul, hastane ve cankurtaran servislerini de kapsıyor. Ukrayna Milli Bankası'nın da bir ay içinde bölgedeki bankalarla ilişkilerini kesecek.

Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler ülkenin Donetsk ve Luhansk bölgelerinde “halk cumhuriyetleri” ilan etmişti. Kiev hükümeti bu bölgelerde finanse ettiği tüm kurumlardan çekilecek. AFP'ye konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, tasarruf edilen paranın bu bölgelere “insani yardım” olarak geri döneceğini ifade etti. Yetkili "artık küçük oyunların sona erdiğini" "kesin bir tedbir alındığını" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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