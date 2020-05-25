Ukrayna Dışişleri: Kiev ve Ankara, uçak seferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili müzakerelere başladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev ve Ankara'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle daha önce askıya alınan uçak seferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye'nin arasında Covid-19 pandemisi nedeniyle daha önce askıya alınan uçak seferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Turistik gezilerle ilgili müzakereler de başlayacak

Açıklamada, "Bugün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bodnar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Güldere bir araya geldi. Görüşme sonrasında Ukrayna ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin prosedürleri, ayrıca iki ülkenin yetkili organları arasında turistik geziler ile ilgili müzakere sürecini başlatma konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

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