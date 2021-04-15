Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna’yı açıkça savaşla tehdit ediyorlar; biz korkmuyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'nın 'saldırgan' tavırlarından korkmadıklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile düzenlediği ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Baltık ülkeleri, Rus propagandasının hedefi olmanın ne demek olduğunu biliyor. Misafirlerim bile Rusya’nın kasıtlı olarak yanlış bilgiler yaymaya devam etmeleri nedeniyle şaşkınlık içinde, komedi programlarında değil bizzat Rus bürokratların ifadelerinde bile bu şekilde. Ukrayna’yı açıkça savaşla tehdit ediyorlar. Cevap vermek istiyorum, çok beklersiniz, biz korkmuyoruz”

TIKLAYIN: Sekiz maddede Rusya-Ukrayna krizinin dünü, bugünü ve Türkiye'nin durumu

Ukrayna ve Rusya gerilimi

Rusya, geçen haftalarda Ukrayna’nın sınırına asker yığınağı yapmaya başladı. Bu yığınağın 2014 yılından bu yana yapılmış en büyük yığınak olduğu belirtiliyor.