Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya Ukrayna’da durmayacak; büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.

Kuleba'nın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

“Ukrayna, Donbass’ta herhangi askeri eylem planlamıyor”

“Ukrayna meşru müdafaa hakkını korumaya hazırdır”

“Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya’yı durdurmak görevinizdir”

“Güçlü yaptırımlarla Rusya’nın agresifliğini durdurabiliriz”

“Ukrayna’nın doğusunda değişen statünün sizler tarafından kabul edilmemesini rica ediyoruz”

“Rusya’nın diplomasiye dönmesi için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz”

“Rusya’yı caydırmak için elinizden geleni lütfen yapın” (İHA)

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