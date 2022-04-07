Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO karagahında konuştu: Silah istiyoruz; silahlar, silahlar ve silahlar

T24 Dış Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerinden Ukrayna ordusuna aralarında savaş uçakları, hava savunma sistemeleri, füzeler ve zırhlı araçlar olan daha fazla silah vermesini istedi.

NATO dışişleri bakanlarının bir araya geleceği Brüksel'deki karargahda konuşan Kuleba, müttefiklerle yaptığı toplantıda gündemindeki konuların 'silahlar, silahlar ve silahlar' olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, saldırı ve savunma silahları arasında kendileri için bir fark olmadığını; hepsinin Ukrayna'yı savunmak için kullanılacağını ifade etti. Kuleba, bu ayrımı yapan ülkeleri de 'iki yüzlülükle' suçladı.

Kuleba, ''Kulağa garip gelebilir ama bugün silahlar barışa hizmet ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.