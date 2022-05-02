Ukrayna Dışişleri Bakanı, Çin'den güvenlik garantisi talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Moskova'ya doğrudan eleştiriler yönelttiği, Pekin'de devlet medyası tarafından yakın zamanda yayınlanan uzun röportajında Çin'den Kiev'e güvenlik garantisi vermesini istedi.



Pekin tarafsız pozisyonunu korumaya çalışırken, Batılı güçler ve Ukrayna defalarca kez Çin'i Rusya'nın başlattığı savaşı kınamaya çağırdı. Öte yandan ABD, Çin’i Moskova'ya askeri veya ekonomik destek sağlarsa bunun sonuçlarına katlanması gerektiği konusunda tehdit ediyor.



Independent Türkçe'nin aktardığına göre Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya konuşan Dmitro Kuleba röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlerinden biri olmasını istiyoruz"

“Ukrayna şu anda Çin de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimî üyelerinden ve diğer büyük güçlerden güvenlik garantileri alma olasılığını inceliyor. Çin'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlerinden biri olmasını istiyoruz. Bu, Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan saygımızın ve güvenimizin bir göstergesidir.”



2013 yılında Çin, askeri bir saldırıya uğraması veya nükleer bir saldırı ile tehdit edilmesi durumunda Ukrayna'ya ‘güvenlik garantisi’ vereceğini taahhüt etmişti. Ancak Rusya'nın saldırısının akabinde bu sözünü tutmadı. Geçtiğimiz ay güvenlik garantileri ile ilgili bir soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu gibi güvenlik garantilerinin içeriğinde net sınırlamalar vardır ve belirli durumlarda etkinleştirilirler” ifadelerini kullanarak, nükleer güce sahip olmayan ülkelerle ilgili benzer bir BM güvenlik kararına işaret etti.



Çinli yetkililer, genelde ABD liderliğindeki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO) Moskova'yı kışkırtmakla suçluyor ve Batılı ülkeleri, Ukrayna'ya silah göndererek çatışmayı körüklemekle itham ediyorlar.



Kuleba, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Çinli mevkidaşı Wang Yi ile sadece iki telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan Wang, geçen ay Çin'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi ve görüşme esnasında iki ülke arasındaki iş birliğinin ‘sınırı olmadığını’ vurguladı.

"Kendimizi savunma hakkımızı kullanıyoruz"

Xinhua ile yaptığı röportajda Kuleba, Rusya'yı Pekin'in altyapı alanındaki ‘Bir Kuşak Bir Yol’ girişimini ‘baltalamakla’ suçlayarak, küresel gıda güvenliği krizinin sonuçlarının Çin ekonomisini tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu. Xinhua’nın aktardığına göre Kuleba, “Ayrıca bu savaşın Çin'in çıkarına olmadığını düşünüyoruz” dedi. Çin'in Kiev'e silah sağlayan ülkelere yaptığı uyarılara net bir şekilde cevap veren Kuleba, “Ukrayna yüzünden durum tırmanmıyor. Kendimizi savunma hakkımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.