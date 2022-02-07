Ukrayna: Diplomatik çözüm, Rusya'nın saldırmasından daha olası

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'yla mevcut krizde diplomatik çözümün Moskova'nın saldırmasından daha olası olduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığı danışmanlarından Mikhaylo Podolyak, "Durumu değerlendirdiğimizde gerilimin düşürülmesi için diplomatik bir çözüm bulunması olasılığının gerilimin daha da yükselmesi olasılığından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Podolyak, Rusya'nın geçen bahar aylarında Ukrayna sınırına asker yerleştirmeye başlamasından bu yana "ciddi psikolojik baskıyı korumak için" sürekli büyük çaplı asker rotasyonları, manevralar ve silah konuşlandırması yaptığını belirtti.

Batı ülkelerinin sınırdaki durum hakkındaki istihbaratlarının büyük bir bölümünü Kiev'in sağladığını belirten Podolyak, "Rusya'nın bu aktivitesi bizim istihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimizi için sürpriz olmadı" diye konuştu.

Danışman, "Bu aktivite ne kadar sürecek ve tam olarak amacı ne? Bunun cevabını tam olarak sadece Kremlin biliyor" dedi ve ekledi: "Bizim ve partnerlerimizin görevi herhangi bir senaryo için hazır olmak. Bu görevi yüzde 100 yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı Ukrayna sınırındaki Rus asker yığınağı ile ilgili raporunda Rusya'nın potansiyel işgal için hazırlıklarını artırdığını ancak Putin'in böyle bir karar verip vermediğinin bilinmediğini ifade etti.