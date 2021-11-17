Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna-Türkiye ilişkileri derinleşiyor; ordularımızı güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra ikili ilişkilerin ordularını daha güçlü hâle getirdiğini söyledi.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy, bir tweet atarak Türkiye’yle ortaklığın derinleştiğini söyledi.
Zelenskiy “Ukrayna-Türkiye ilişkileri derinleşiyor. İlişkiler ordularımızı güçlendiriyor. İmzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak. Telefon görüşmesi yaptığımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kiev’deki Stratejik Konsey toplantısında görüşmeyi bekliyorum” yazdı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada Erdoğan ve Zelensky’nin ikili konularda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.