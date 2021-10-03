Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin'le yüz yüze görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Zelenskiy "Böyle bir toplantı için hazırız ve Rusya Devlet Başkanı'yla bu toplantının doğru bir adım olacağına inanıyorum. Derin bir yüz yüze görüşme gerçekleştirebiliriz" dedi.

Zelenskiy, Putin'in çevresinin iki liderin yüz yüze görüşmesini istemediğini iddia etti ancak kendisi toplantının verimli olacağını düşündüğünü ekledi.

Rusya, Almanya, Ukrayna ve Fransa'dan oluşan bir dörtlü toplantının mümkün olup olmadığı sorulan Zelenskiy, prensipte buna açık olduğunu belirtti.