Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İnsanlara moral vermek için Koronavirüs'e yakalanıp atlatmak istedim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip Koronavirüs'ün "felaket" olmadığını insanlara göstermek ve moral vermek için "Koronavirüs'e yakalanıp atlatmak isterdim" dedi.

Euronews'un aktardığı habere göre, eski bir aktör ve komedyen olan Zelenskiy, Pravda gazetesine verdiği mülakatta, Covid-19'a yakalanmaktan korkup korkmadığının sorulması üzerine Zelenskiy, "Doğrusu Koronavirüs'e yakalanıp bu süreçten geçmek istedim" yanıtını verdi.

"Neden mi? Çünkü insanlara bu durumu kolaylaştırmak için" diyen Zelenskiy, "Ekibimle bir araya geldik ve onlara şöyle bir öneride bulundum; Ben hastalanayım ve ardından kendimi izole edip, dinlenerek bu süreci atlatayım. Bir noktaya kadar hasta olabilirsiniz. Hatta bu korkutucu da olabilir, kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ama ben hastalanarak onlara en nihayetinde bu durumun depresyon ya da veba olmadığını göstereyim. Bunu anlasınlar dedim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, virüsü kapmayı planladığı herhangi bir kişi olup olmadığı sorusuna ise "Hayır, ama hastanede yatan insanlar olduğundan bu o kadar da karmaşık olmayacaktır" diye cevapladı. Ukrayna lideri, "Beni durduran tek şey, insanların dublör kullanarak algı yaptığımı söyleyebileceğiydi. Tabii ki ailem de beni affetmezdi. Deli olduğumu söylerlerdi ki aslında haksız da sayılmazlardı" şeklinde konuştu.

Ukrayna'da Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 28 bin 381'i bulurken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 833'e ulaşmış durumda.