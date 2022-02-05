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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ mesajı

Erdoğan: Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum

05 Şubat 2022 17:58

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Zelenskiy'e sosyal medyadan teşekkür etti.

Zelenskiy sosyal medyadan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdiği mesajında, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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