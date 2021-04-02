Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD ile omuz omuza duruyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, ülkesinin "demokrasiyi korumak için ABD ile omuz omuza durduğunu" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD'nin, Ukrayna'ya farklı düzeylerde sağladığı desteği takdir ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Demokrasilerimizin korunması söz konusu olduğunda omuz omuza duruyoruz. Ukrayna'yı dönüştürmek, şeffaflığı artırmak ve barışı sağlamak konusunda kararlıyım. ABD ile ortaklık Ukraynalılar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor. (DHA)