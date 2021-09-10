Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "Rusya'yla savaş ihtimali" soruldu: Maalesef bu olasılık var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla "topyekûn savaşın" bir olasılık olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le direkt bir toplantı yapmak istediğini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yalta European Stategy (YES) zirvesinde kendisine "Kırım'ı ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya'yla topyekûn bir savaşın yaşanıp yaşanamayacağı" sorulan Zelenski "Bence olabilir" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı şöyle devam etti: "Yaşanabilecek en kötü senaryo bu olur ancak maalesef bu olasılık var"

Zelenski, ABD-Ukrayna ilişkilerinin geliştiğini ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılma yönündeki talebine hâlâ açık bir yanıt verilmediğini söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın reddedilmesinin NATO'yu zayıflatıp Rusya'nın elini güçlendirebileceğini söyledi.

Kiev-Moskova hattında gerilim, bu yılın başıda Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Rusya'nın asker yığmasıyla büyümüştü.