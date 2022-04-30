Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya, Donbas'taki tüm hayatı yok etmeye çalışıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta "tüm hayatı yok etmek için elinden geleni yaptığını" söyledi.

Cuma gecesi yayınladığı günlük video açıklamasında Zelenski, Rus güçlerinin Donbas'ta düzenli olarak altyapıyı ve yerleşim bölgelerini vurduğunu söyleyerek, "Bu durum, Rusya'nın burayı yaşanmaz hale getirmek istediğini gösteriyor" dedi.

Rusya'nın perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında Kiev'i vurduğunu hatırlatan Zelenski "Maalesef BM'nin Rusya tarafından küçük düşürülmesi yanıtsız bırakıldı" dedi.

Öte yandan Polonya medyasına da bir söyleşi veren Zelenski, barış görüşmelerinin çökme ihtimalinin yüksek olduğunu çünkü Rusya'nın "cinayetleri sürdürdüğünü" ifade etti.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hala hazır olduğunu, çünkü Rusya'da her şeye karar veren tek kişinin o olduğunu dile getirdi.

Donestsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın bir kısmı 2015'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Hal Cumhuriyeti adında iki ayrılıkçı yapı tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, şubat ayında bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlığını tanırken; Donbas bölgesinin kontrol etmedikleri kısımlarının da onlara ait olduğunu belirtti.