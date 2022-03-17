Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Zelenski ve Ukrayna halkı Nobel Barış Ödülüne aday olarak gösterildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenski, yaptığı açıklamada, “Vorsel’den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförü ve Kiev’in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar” dedi.