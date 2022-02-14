Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: NATO üyesi olmak istiyoruz

Zelenski, bugünkü basın toplantısında, “Maalesef bu konuya netlik getiremiyorum. Çünkü maalesef her şey Ukrayna’ya bağlı değil. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne, sınırlarını güçlendirmeye, ittifakın geleceğine, hedeflerimize ilişkin taleplerini çok iyi biliyorsunuz. Bunun ülkemizin isteği olması ve ülkemizin doğusunda savaşın yaşanması dışında, NATO üyeliğini, güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak için istiyoruz. Bu, Ukrayna Anayasasında belirtildi” ifadesini kullandı.

"Büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı hata"

Ukrayna lideri, “Batı büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı büyük hata. Çünkü Batı Ukrayna diye bir şey yok. Tek bir Ukrayna var. Bu yüzden eğer, Tanrı korusun, bir şey olursa ülkenin genelinde olacak. Gerilim ve sorunlardan 5-6 saat uzaklıkta olamazsınız. Bu karar çok garip” dedi.

"Yurtdışındaki milletvekilleri ülkeye dönmeli"

Milletvekillerinin bir kısmının aileleriyle birlikte Ukrayna dışına çıktığını anlatan Zelenski, “24 saat içinde ülkeye dönmeliler. Aksi takdirde devlet ve yönetim olarak ciddi sonuçlar üzerinde düşüneceğiz” diye konuştu.

Hangi partiden milletvekillerinin yurtdışına gittiğini belirtmeyen Devlet Başkanı, hükümet ve parlamentonun birlik olma konusunda halka örnek olması gerektiğini vurguladı.

Ailesinin Ukrayna’da, onun yanında olduğunu söyleyen Zelenski, “Ben Devlet Başkanıyım. Eşim sadece eşim değil, first lady. Ailelerin nasıl davranması gerektiğine örnek olmalı. Bu ülke ve toplum için çok önemli” ifadesini kullandı.

Sadece 13 Şubat günü, zenginleri ve işadamlarını taşıyan 30 uçağın Ukrayna’dan gittiğini söyleyen Ukrayna lideri, “Ülkede güvenli insanlar kalıyor, diye düşünüyorum. Ukrayna vatandaşları kalıyor ve ben onlara hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Zelenski ülkeden gidenlerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: