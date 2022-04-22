Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Mariupol direnmeye devam ediyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ele geçirdiği iddialarına rağmen güneydeki liman şehri Mariupol'ün direnmeye devam ettiğini söyledi.

Zelenski perşembe gecesi yaptığı video açıklamada, "Ülkemizin güneyinde ve doğusunda işgalciler, söz edecek zaferleri olsun diye ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Ukrayna lideri sözlerine, "Sadece kaçınılmazı geciktirebilirler. İşgalcilerin topraklarımızı terk etmek zorunda kalacağı günler gelecek. Özellikle de Mariupol'ü; işgalcilerin dediği her şeye rağmen Rusya'ya direnmeye devam eden şehri" diye devam etti.

Moskova, Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol'ü dün ekle geçirdiklerini söyledi. Putin, Ukrayna askerlerinin şehirde kontrolünde kalan sonra bölge olan Azovstal çelik imalat tesisine saldırıyı iptal etti. Putin, saldırı yerine Azovstal'ın "bir sineğin bile uçamayacağı" şekilde kuşatılmasını istedi. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, "Tabii ki Mariupol gibi güneyin önemli bir merkezini ele geçirmek bir başarı. Tebrikler" dedi.

Azovstal'da askerlerin yanı sıra sivillerin de olduğu konuşuluyor.