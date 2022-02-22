Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya, tüm Avrupa'ya tehdit oluşturuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının diğer Avrupa ülkelerini de risk altına soktuğunu söyledi.

Kiev'de bir basın konferansında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanımasının diğer Avrupa ülkelerinin güvenliğine de bir tehdit olduğunu söyledi.

Zelenski "Bir ülkenin sınırındaki güvenlik, diğer ülkenin güvenliğini belirler. Avrupa Birliği'nin ya da NATO'nun üyesi değiliz ancak eğer Rusya Federasyonu'ndan tam teşekküllü bir işgal durumu olursa Moldova, Litvanya, Latviya, Estonya gibi komşularımız risk altında olur. Tanrı korusun bunu istemiyorum. Kimse savaş istemiyor. Her türlü saldırı adımına hazır olmalıyız" dedi.

Rusya'nın ülkenin doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı üzerine açıklamalar yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi talebi aldığını belirtti.