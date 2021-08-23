Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Kırım, temel insan haklarının düzenli olarak ihlal edildiği bir bölge haline geldi

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Kırım Platformu zirvesinde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım’ın kontrolünü geri almak için “mümkün olan her şeyi yapacaklarını” söyledi. Zelenski, Kırım ve Ukrayna’nın “Avrupa’nın parçası” olmasını amaçladıklarını da ekledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşen Kırım Platformu’nun açılış töreninde konuşan Zelenski, Kırım’ın “temel insan hakları ve özgürlüklerinin düzenli olarak ihlal edildiği bir bölge hâline geldiği” söyledi.

Zelenski şöyle devam etti: “Uzun süredir bir rekreasyon alanı olarak bilinen Kırım’ın, Rusya Federasyonu’nun Karadeniz bölgesindeki askeri üssü ve lojman alanı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kırım’ın ilhakının uluslararası güvenlik sistemi, toprak bütünlüğü gibi kavramlara şüphe düşürdüğünü söyleyen Zelenski “Güvenin yeniden sağlanmaması durumunda hiçbir ülke topraklarının bir gün işgal edilmeyeceğinden emin olamaz” dedi.

Ukrayna, Rusya’ya Kırım’ın ilhakı üzerinde baskı oluşturmak için uluslararası Kırım Zirvesi’ni planladı.

Rusya, 2014 yılında Kırım yarımadasını ilhak etmişti. Uluslararası kamuoyu Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanımaya devam ediyor.

Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde ilhakını tanımayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını savunan Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı.